Horóscopo de hoy, jueves 24 de septiembre del 2026

ARIES

Luche contra esa tendencia a la infidelidad. Buenas oportunidades económicas, aprovéchelas. Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

TAURO

No sea rencoroso con su pareja o acabará perdiéndola. Ha de reducir en lo posible sus gastos. No intente hacer más trabajos de los que puede. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

GÉMINIS

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Habrá más gastos de los esperados. Valore las oportunidades profesionales y decida. Trate de mejorar su forma física.

CÁNCER

Cupido le dará de lleno con una de sus flechas. Satisfacciones de tipo material, su inversión prospera. Aumente sus conocimientos para conseguir trabajo. Se verá aquejado de molestias lumbares.

LEO

Los astros le unen a sus seres queridos. Llegan gastos imprevistos que desestabilizarán sus planes. Un nuevo trabajo le reportará satisfacciones personales. Nunca se ha encontrado mejor de salud, disfrútelo.

VIRGO

Las reuniones sociales le ayudarán a mejorar su vida afectiva. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. No abuso del deporte.

LIBRA

Admita el consejo de un amigo en el terreno sentimental. Puede ser víctima de una estafa. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Las tensiones familiares le tienen agotado, relájese.

ESCORPIO

Gana la confianza de la persona que le interesa. Económicamente, la suerte le sonríe. Cuide la relación con su jefe. La garganta le ocasionará algún problema leve.

SAGITARIO

Consiga aceptar a su pareja como es y les irá mejor. Puede que en el día de hoy reciba un «dinerito». Se está demorando su ascenso, expóngalo. Los fines de semana son para descansar.

CAPRICORNIO

Es el momento para amar y ser amado. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo. Malestar físico en forma de jaquecas.

ACUARIO

En el amor, clara tendencia a la monotonía. A través de la familia puede conseguir un dinero extra. Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro. Empezará a notar cambios en su cuerpo.

PISCIS

Dialogue con su pareja sin intentar imponerse. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Adáptese a los aires de renovación de su empresa. Su organismo está en un periodo inestable.