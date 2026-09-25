Horóscopo de hoy, viernes 25 de septiembre del 2026

ARIES

El amor le irá muy bien. No sería mala idea que gastara dinero en ropa. Alcanzará sus metas profesionales. El sentido del humor es su mejor arma contra el estrés.

TAURO

Hoy su familia pasará a un primer plano. Puede tener problemas con su economía, sea cauto. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Influencia positiva de los astros en su salud.

GÉMINIS

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Estará más ahorrador que de costumbre. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Si está pendiente de alguna operación, sea positivo.

CÁNCER

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. El dinero llegará en el momento esperado. Crítica favorable en su actuación profesional. Vigile su tensión arterial.

LEO

No se complique la vida con una nueva relación. Prudencia a la hora de invertir; no corra riesgos. En el trabajo, todo marcha a la perfección. Procure evitar los excesos en su alimentación.

VIRGO

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa. Está algo bajo de defensas.

LIBRA

No se vuelva loco buscando un romance. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Logrará éxito profesional si es diligente. La música y la lectura son buenas medicinas.

ESCORPIO

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Su cuenta corriente está rebosante y eso le da seguridad. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Protéjase la garganta si sale por la noche.

SAGITARIO

Las aguas del amor volverán a su cauce. Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco. Laboralmente hablando, está imbatible. No descuide la correcta higiene bucal.

CAPRICORNIO

Unión total con sus familiares. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Su vida laboral sufrirá un acelerón, intente adaptarse. Especial atención a los problemas de la piel.

ACUARIO

Nuevas personas se interesarán por usted. Jornada próspera para su economía. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

PISCIS

Sentimientos expansivos, alegría y felicidad. Los astros le favorecen en los negocios. Hable con su jefe, él le entenderá. Está en forma, lleno de vitalidad.