Horóscopo de hoy, martes 09 de junio del 2026

ARIES

No se complique la vida con una nueva relación. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Fuerte como un roble, pero le van a molestar las muelas.

TAURO

Las amistades superfluas no le beneficiarán nada. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Ante la avalancha de trabajo, intente calmarse para no fallar. Debe dormir más, tómeselo en serio.

GÉMINIS

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Disfrute de esa energía que posee.

CÁNCER

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Buen día para empezar una nueva etapa profesional. Si utiliza un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

LEO

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Su economía deja mucho que desear. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Lleno de energía para hacer un montón de actividades.

VIRGO

No está solo ante la adversidad, sus seres queridos lo apoyan. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Sus habilidades sociales le proporcionarán un buen empleo. Pruebe con las técnicas de relajación orientales.

LIBRA

Visita de un amor o un amigo que vive fuera de la ciudad. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. Si consigue quererse más se encontrará estupendamente.

ESCORPIO

En el amor, no atraviesa su mejor momento. Planifique un futuro económico estable y seguro. Sus jefes le necesitan por su capacidad para relacionarse. Día propicio para dejar ese vicio que afecta a su salud.

SAGITARIO

Un viaje con su pareja le aclarará muchas dudas. Bache económico superado. Está tranquilo gracias a la buena marcha del trabajo. Aparece un problema leve con las articulaciones.

CAPRICORNIO

Por fin se va a acercar esa persona que le interesa. De dinero, la estabilidad manda. Muestre solidaridad con un compañero. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

ACUARIO

Una relación del pasado trata de interferir en la actual. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Evite que el trabajo se acumule. Cuide su salud de la mejor forma posible.

PISCIS

Estará atento con su gente, a la que hará muy feliz. Cuide su cartera porque le pueden dar un sablazo. Relájese con el tema de su sueldo, mejorará en breve. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.