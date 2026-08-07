Horóscopo de hoy, viernes 07 de agosto del 2026

ARIES

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Evite los gastos innecesarios. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Tenga cuidado, el exceso de inactividad no es bueno.

TAURO

Ojo a su lengua, puede haber malentendidos con su pareja. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Ofertas para cambiar de trabajo, piense con calma. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

GÉMINIS

Momento para hacer planes de futuro con su pareja. Puede ganar un dinero extra. Está en alza profesional, pero no sea impaciente. No escatime gastos a la hora de invertir en su cuerpo.

CÁNCER

Disputas con su familia por culpa de terceros. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Muy buena suerte en los negocios. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

LEO

Una persona que no le conviene acapara su atención. Dificultades para conseguir el dinero que necesita. Su trabajo le proporcionará mucho prestigio. Estado físico francamente excelente.

VIRGO

Una actitud más sincera con su pareja les beneficiará. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. En el trabajo, muchos imprevistos y sorpresas. Sea cuidadoso con los pequeños detalles de su salud.

LIBRA

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Procure concentrarse totalmente en su trabajo. Físicamente bien, pero con altibajos emocionales.

ESCORPIO

Los asuntos del corazón le causan quebraderos de cabeza. No derroche sus ahorros. Tenga disposición positiva en el trabajo. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

SAGITARIO

Oportunidad de conocer a nuevas e interesantes personas. Utilice su dinero en algo productivo. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Salud magnífica, salga a divertirse.

CAPRICORNIO

Día lleno de ternura con su pareja. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Negocie ahora sus mejoras laborales. Descanse para reponerse físicamente.

ACUARIO

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Por fin va a poder decir adiós a los problemas económicos. Las mejoras laborales se están negociando. Evite las comidas muy grasas y controle el colesterol.

PISCIS

El comportamiento de su pareja le desconcertará. Haga buen uso de los últimos ingresos. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Tras los excesos de estos días, descanse.