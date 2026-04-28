Horóscopo de hoy, martes 28 de abril de 2026

ARIES

Regale a su pareja eso que tanto desea. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

TAURO

Sus amigos son decisivos en su vida. Grandes beneficios con la firma de un documento. Busque novedades en el trabajo o caerá en la rutina. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

GÉMINIS

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Económicamente, la suerte le sonríe. Profesionalmente va a tener un día delicado. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

CÁNCER

No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Oportunidad de zanjar sus deudas económicas. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Le falta energía, descanse un poco.

LEO

Los nuevos contactos se presentan prometedores. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Se reestructura la plantilla, será para bien. Necesita unas pequeñas vacaciones.

VIRGO

Día feliz y sereno en el terreno sentimental. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. En el trabajo, se siente muy bien con los compañeros. Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

LIBRA

Momentos muy agradables con sus viejos amigos. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos. Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos. Vigile sus articulaciones y no se exceda con el deporte.

ESCORPIO

Conocerá a gente muy interesante en breve plazo. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. La situación profesional mejora notablemente. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

SAGITARIO

Aparecen los celos en su relación. Sea generoso con el dinero, pero con cautela. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. Puede sufrir dolores de cabeza.

CAPRICORNIO

Gran necesidad de dar y recibir afecto. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. Su condición física mejorará si sale a caminar.

ACUARIO

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Felicidades, ya se han terminado esos dolores de cabeza.

PISCIS

Estabilidad sentimental. Resolverá con suerte asuntos de créditos. Buen día para enviar el currículum. La melancolía es parte del pasado, mire hacia el futuro.