Horóscopo de hoy, martes 28 de julio del 2026

ARIES

Ser buenos amigos, además de amantes, une a la pareja. Un familiar o amigo le ayuda a cancelar deudas. Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar. Se levantará con mucha energía y buenas vibraciones.

TAURO

La relación será mejor si además de amantes, son amigos. El bache económico forma parte del pasado. Si no tiene trabajo, las oposiciones son una opción. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.

GÉMINIS

El amor le sonríe, déjese querer. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. Disfrute de la fiesta pero no olvide descansar después.

CÁNCER

No deje que nadie se meta en su relación. Controle su dinero y evitará sorpresas. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

LEO

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Excelente racha profesional la que está viviendo. Mantenga una vida sana y pasee lo que pueda.

VIRGO

Una llamada telefónica inesperada le alegrará. Llega un dinero con el que no contaba. Tenga cuidado con los despistes laborales. Su estómago se resentirá por conflictos emocionales.

LIBRA

Momento para hacer planes de futuro con su pareja. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Le irá mejor en su trabajo, si no va dejando tareas pendientes. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

ESCORPIO

Le costará ceder ante su pareja, con quien ha sido injusto. Momento económico diez, disfrútelo. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. Hoy volverá a sentirse en forma.

SAGITARIO

Recibirá una gran sorpresa en su vida sentimental. Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Está lleno de energía, disfrútela.

CAPRICORNIO

Se volcará en atender a su pareja. Excelente momento económico. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

ACUARIO

Cuando menos lo piense va a surgir un romance. Mejora su nivel económico, controle sus ambiciones. Buena jornada para los proyectos de trabajo. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

PISCIS

Las relaciones sociales tienen el tributo de salidas nocturnas. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Intente ver la parte aburrida del trabajo con otros ojos. Gozará de buena salud, pero evite las corrientes de aire.