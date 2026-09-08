Horóscopo de hoy, martes 8 de septiembre del 2026

ARIES

Buena sintonía con su pareja. Podría ganar dinero con algún negocio rápido y fácil. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

TAURO

Abandone ese papel protector con su pareja. Procure mantener su tendencia al ahorro. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

GÉMINIS

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. El bache económico forma parte del pasado. Le van a proponer una nueva actividad laboral. Dispone de mucha energía.

CÁNCER

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Compre eso que tanto le apetece desde hace tiempo. Perspectivas laborales esperanzadoras. Período de completo equilibrio psicofísico.

LEO

Necesita bastante más intimidad con su pareja. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Cambios profesionales y movimientos inesperados. La vida desordenada puede acarrearle molestias.

VIRGO

Ánimo totalmente conquistador. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Le faltará concentración en su trabajo. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

LIBRA

Sus celos deben ser controlados. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

ESCORPIO

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Descanse más.

SAGITARIO

El panorama amoroso se presenta tranquilo. Buen momento para las inversiones. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

CAPRICORNIO

La vida social cobrará un gran protagonismo. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Si está algo nervioso haga un poco de deporte.

ACUARIO

Está en un momento ideal para seducir. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Para evitar problemas, sea más diplomático en su trabajo. Momento físico óptimo.

PISCIS

Su romanticismo estará a flor de piel. Mal momento para hacer préstamos. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Si tiene alergia, no olvide su medicación.