Horóscopo de hoy, miércoles 01 de julio del 2026

ARIES

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Saldrá victorioso de los tests laborales. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

TAURO

Disfrute al máximo de la relación actual. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Ofrezca sus buenos consejos a los compañeros de trabajo. Descanse todo lo que pueda.

GÉMINIS

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Mejore la forma de emplear el dinero. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

CÁNCER

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Obtendrá beneficios inesperados. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Objetivo principal: llevar una vida sana.

LEO

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Importantes problemas económicos. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Hoy se ha levantado con ganas de comerse el mundo.

VIRGO

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Sea más optimista ante su futuro profesional. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

LIBRA

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Si está pensando en un préstamo, es la ocasión. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. No derroche tantas energías o acabará agotado.

ESCORPIO

Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

SAGITARIO

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Los vientos laborales soplan a su favor. Una buena hidratación mejorará su piel.

CAPRICORNIO

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Retome algún antiguo proyecto profesional. Reduzca las salidas nocturnas.

ACUARIO

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. Mala suerte en lo económico. No se lleve los problemas laborales a casa. Fuerte física y mentalmente.

PISCIS

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Si tiene un proyecto importante entre manos, no trasnoche.