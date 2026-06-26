Horóscopo de hoy, viernes 26 de junio del 2026

ARIES

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Ármese de valor ante gastos imprevistos. Empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

TAURO

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

GÉMINIS

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Evite los excesos económicos. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Buen estado de salud.

CÁNCER

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Los nervios le producirán tensión muscular.

LEO

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Jornada de trabajo muy dura. Si no se le pasan esas molestias, acuda al médico.

VIRGO

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Su economía va bien, disfrútela. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

LIBRA

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. El nuevo cargo le reporta mayores beneficios. Buen día para demostrar de nuevo su valía en el trabajo. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas.

ESCORPIO

Solucionará sus problemas sentimentales con paciencia. Los asuntos económicos marcharán mejor. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

SAGITARIO

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Gozará de un estado físico excelente.

CAPRICORNIO

Le espera una nueva aventura amorosa. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Procure ser más simpático con los compañeros. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

ACUARIO

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

PISCIS

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Gran momento económico. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.