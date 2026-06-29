Catamarca: atrapó al ladrón y a golpes lo mandó al hospital

En los primeros minutos de hoy, a las 00:15, efectivos de la Comisaría de San Isidro, con la colaboración de sus pares de la Seccional de Sumalao, llevaron adelante un procedimiento en la esquina de avenida Félix Avellaneda y calle Manuel Soria, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, donde concretaron la aprehensión de un joven de apellido Córdoba, de 28 años de edad.

El operativo fue el resultado de una intervención policial que permitió ubicar al sospechoso en el marco de un hecho denunciado por un vecino de la zona. La acción conjunta entre ambas dependencias culminó con la demora del presunto implicado y el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la causa.

La actuación policial se desarrolló en un contexto de rápida respuesta, luego de que surgieran los datos que vinculaban al joven con el hecho investigado. La coordinación entre los efectivos de ambas seccionales permitió concretar el procedimiento en el lugar mencionado, donde también se avanzó con las medidas correspondientes para preservar los elementos relacionados con la investigación.

La denuncia y el presunto hecho investigado

De acuerdo con la información suministrada, un hombre de 43 años de edad señaló al joven aprehendido como el presunto autor de haber ingresado a su domicilio y sustraído una jaula de aves.

Según la denuncia, tras concretar el supuesto ilícito, el sospechoso se dio a la fuga a bordo de una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos, de color negro.

Como parte del procedimiento realizado por el personal policial, tanto el vehículo como el objeto denunciado como sustraído fueron secuestrados, quedando a disposición de la investigación.

Entre los elementos incorporados al procedimiento se destacan:

Una jaula de aves , denunciada como sustraída del domicilio del damnificado.

, denunciada como sustraída del domicilio del damnificado. Una motocicleta Mondial 110 cc., de color negro, en la que presuntamente se desplazaba el sospechoso al momento de huir.

El secuestro de ambos elementos constituye una de las actuaciones centrales del procedimiento, en el marco de las diligencias impulsadas para esclarecer las circunstancias del hecho denunciado.

El estado de salud del aprehendido

Durante el desarrollo de las actuaciones también se informó que el joven aprehendido presentaba lesiones.

Según se indicó, dichas heridas fueron consecuencia de haber sido alcanzado por el damnificado, quien logró interceptarlo luego del presunto hecho.

Ante esta situación, fue requerida la asistencia de profesionales médicos del SAME, quienes brindaron las primeras atenciones al joven antes de disponer su traslado al Hospital Interzonal San Juan Bautista, ubicado en la Ciudad Capital.

Una vez ingresado al centro de salud, el hombre quedó internado con custodia policial, mientras continúa bajo seguimiento médico y a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Intervención judicial y continuidad de la causa

Tras la aprehensión y el secuestro de los elementos vinculados al procedimiento, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tendrá a su cargo el avance de la investigación.

En paralelo, las autoridades policiales invitaron al propietario del inmueble donde se habría producido el hecho a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10, paso formal que permitirá incorporar la presentación del damnificado al expediente judicial.