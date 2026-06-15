Horóscopo de hoy, lunes 15 de junio del 2026

ARIES

Su vida amorosa adquiere mayor intensidad. Afronte sus problemas económicos para evitar conflictos. En el trabajo, empieza a ver las cosas con claridad. Las obsesiones no son buenas compañeras.

TAURO

En su relación, algo se saldrá del cauce habitual. Tiente a la suerte en los juegos de azar, está en racha. Le van a ofrecer un trabajo al que no debería negarse. Molestias en las piernas, nada importante.

GÉMINIS

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. No haga de su trabajo su vida. La actividad realizada estos días le ha restado fuerzas.

CÁNCER

Si está triste, sus amigos harán que lo olvide. Un negocio esporádico surgirá y será muy rentable. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Tendencia a somatizar los problemas, procure serenarse.

LEO

Su relación se consolida. Ahorre intentando controlar los gastos. Ese nuevo compromiso laboral le reportará beneficios. Objetivo principal: llevar una vida sana.

VIRGO

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. Cambios importantes en sus propiedades. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Se siente pletórico de salud.

LIBRA

Timidez y reserva en todas las cuestiones sentimentales. Ponga en orden sus asuntos financieros. Delegue en sus subordinados las tareas menores. En esta jornada, tendrá escalofríos e incluso algo de fiebre.

ESCORPIO

Comienzo de una etapa amorosa que saldrá bien. Buen día para plantear nuevos proyectos económicos. Se incrementan sus posibilidades de ascenso. Tenga cuidado con lo que come, puede estar caducado.

SAGITARIO

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Está en un buen momento económico. Revise muy bien los trabajos antes de entregarlos. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

CAPRICORNIO

Dé rienda suelta a los afectos y será muy feliz. Las inversiones le serán beneficiosas. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Gozará de una salud estupenda.

ACUARIO

No agobie a sus seres queridos con sus lamentaciones. Momento económico diez, disfrútelo. En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

PISCIS

Los astros señalan un día propicio para el amor. Es un buen momento para hacer inversiones. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Oblíguese a un reposo saludable.