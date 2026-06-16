Horóscopo de hoy, martes 16 de junio del 2026

ARIES

Quizá conozca a alguien con quien conectará enseguida. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. Está cosechando reconocimiento en su puesto de trabajo. Día de cansancio, procure relajarse un poco.

TAURO

Plena armonía con su pareja. Va a tener gastos, pequeños pero abundantes. Los apoyos de sus superiores favorecerán su labor. No picotee nada entre horas.

GÉMINIS

El romanticismo está llegando a las nubes. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Su dentadura estará hoy muy sensible.

CÁNCER

Las decepciones van en aumento en su relación, reaccione. Las estrategias económicas dan sus frutos. Tiene que centrarse y organizar su trabajo. Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

LEO

No debe confundir la amistad con el amor. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Procure ir mejorando la dieta.

VIRGO

Peligro de ruptura con su pareja. Dosifique los gastos. Una novedad en su trabajo le traerá satisfacciones. Debe prevenir una posible otitis.

LIBRA

Vuelve a relacionarse con viejas amistades. Vive con demasiados caprichos. Sorpresas agradables en el trabajo. Sano pero agotado, intente descansar.

ESCORPIO

Buena sintonía con su pareja. Económicamente, situación favorable. Aguante un poco en el trabajo, luego se alegrará. Aprenda a controlar esos ataques de ansiedad.

SAGITARIO

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. Prudencia en cuestiones de dinero. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Sepa cuál es la causa de sus problemas de estómago.

CAPRICORNIO

Día lleno de ternura con su pareja. Reponga su economía antes de gastar sin medida. No le van a afectar directamente los cambios laborales. Debe cuidarse física y psíquicamente.

ACUARIO

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Buenas noticias económicas. Piense si se han cumplido todos sus proyectos laborales. Controle la cantidad de lo que come, es fundamental para mantener su peso.

PISCIS

Si tiene pareja, hable claramente para mejorar la situación. Día de éxitos económicos. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.