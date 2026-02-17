Horóscopo de hoy, martes 17 de febrero de 2026

Aries

Un día para bajar la guardia. Sentirás la necesidad de ayudar a alguien que lo está pasando mal. En lo laboral, confiá en tu intuición más que en los datos fríos; hoy tus "pálpitos" no fallarán.

Tauro

Los proyectos grupales fluyen con armonía. Es un martes excelente para el activismo o para reunirte con amigos que comparten tus mismos ideales. Te sentirás muy apoyado y comprendido por tu entorno.

Géminis

Tu imagen profesional se suaviza. Si tenés que dar una charla o liderar un equipo, hoy lo harás desde la empatía, lo que generará mucha lealtad en los demás. Un logro importante está cerca de concretarse.

Cáncer

Sentirás una gran expansión espiritual. Es un día ideal para planificar un viaje a un lugar con agua o para iniciar estudios relacionados con el arte o el misticismo. Tu mente vuela alto y sin límites hoy.

Leo

Día de transformaciones internas. Podrías descubrir un secreto o entender finalmente una situación que te tenía confundido. En lo financiero, es buen momento para gestionar legados o dinero de terceros.

Virgo

El foco sigue en la pareja o socios. Hoy es el día para limar asperezas. La energía de Piscis te invita a dejar de lado la lógica y simplemente sentir. Un gesto romántico inesperado podría cambiarte el humor.

Libra

Tu salud y bienestar te piden atención. Buscá terapias alternativas o simplemente tomate un tiempo para meditar en medio de la jornada laboral. En el trabajo, la colaboración será más efectiva que la competencia.

Escorpio

La creatividad está en su punto máximo. Si tenés un proyecto artístico, hoy es el día para dedicarle tiempo. En el amor, podrías vivir un encuentro de ensueño o una conexión casi "telepática" con alguien.

Sagitario

Día para estar "puertas adentro". Sentirás un fuerte deseo de paz y tranquilidad en tu hogar. Es un buen momento para sanar vínculos con tus padres o figuras de autoridad del pasado.

Capricornio

Tus palabras hoy tienen el poder de sanar. Es un excelente martes para escribir, enseñar o simplemente tener esa charla pendiente que venías postergando por temor a no ser entendido.

Acuario

Es el último día del Sol en tu signo antes de pasar a Piscis. Aprovechá para cerrar ciclos personales. En lo económico, prestá atención a tus gastos; podrías tener una tentación de compra impulsiva por una cuestión emocional.__IP__

Piscis

Con la Luna y Marte favoreciendo tu signo, te sentís imparable pero a la vez muy sensible. Tu magnetismo es irresistible hoy. Usá esta energía para manifestar lo que querés para el resto del mes.