Horóscopo de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

ARIES

Si un amigo se enamora de usted, hable con él. Consulte a un experto en asuntos financieros. Con pocas gestiones, conseguirá cambiar de trabajo. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

TAURO

Los suyos le necesitan. Tiene una suerte envidiable con el dinero. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. No olvide practicar deporte con más regularidad.

GÉMINIS

En el ambiente familiar reinará la armonía. Debe poner sus pagos en concordancia con sus ingresos. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Los nervios se adueñan de toda su energía.

CÁNCER

Evite las peleas sin sentido, intente dialogar. No tome decisiones económicas a la ligera. Si se lo puede permitir, pida una excedencia. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

LEO

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. Los contratiempos desaparecen de su vida.

VIRGO

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Momento poco propicio para las inversiones. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Descanse o su salud se verá resentida.

LIBRA

Oportunidad de comenzar un noviazgo duradero. Sorpresas agradables en su cuenta corriente. Las mejoras laborales se están negociando. Sus ojos estarán muy sensibles.

ESCORPIO

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Puede sobrevenirle algún gasto imprevisto, esté preparado. Le darán la oportunidad laboral que esperaba. Vigile su salud, ya que puede verse algo alterada.

SAGITARIO

Se siente radiante y así atraerá a más de una persona. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Día propicio para cambiar de profesión. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

CAPRICORNIO

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Puede que esté incubando un virus.

ACUARIO

Comunique a su pareja los problemas que le han surgido. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Se sentirá fuerte físicamente.

PISCIS

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Le conviene ahorrar para afrontar los gastos inesperados. Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales. Aumentarán sus salidas al campo y se sentirá muy bien.