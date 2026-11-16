Medios de comunicación peruanos como La República, AP Noticias y Exitosa se hicieron eco de los "polémicos dichos" del periodista argentino Nelson Castro. La prensa de ese país publicó duros informes sobre sus declaraciones, a las que calificaron como motivo de indignación en la ciudad de Chiclayo.

La controversia estalló por los comentarios de Castro durante la cobertura de la visita del Papa, cuando habló de "el abandono de lo público" y "la informalidad" al mostrar las viviendas y vehículos de la zona. Aunque los propios habitantes reconocen las dificultades de infraestructura, la polémica se centró en la forma de presentar a toda una ciudad a partir de sus carencias.

La polémica no se limitó a Castro, ya que también involucró a la cronista Mercedes Ninci, quien cubría el evento para Radio Mitre. Ninci generó malestar al describir el desayuno para los periodistas acreditados con la frase: «Parece una fiesta de 15. En este hotel no hay absolutamente nada, así que el Vaticano mandó a pedir el desayuno». Sus palabras fueron interpretadas por muchos peruanos como una burla.

Además de sus comentarios sobre la ciudad, Nelson Castro sumó otra observación que alimentó las críticas durante su cobertura. Mientras comentaba sobre el aspecto del Papa, el periodista afirmó: «Está maquillado. Nosotros no tenemos, pero él sí».

La reacción de los ciudadanos peruanos tampoco fue tibia, y muchos salieron a defender el orgullo de su ciudad, describiendo a su gente como "honesta, sana, sencilla y con gran corazón". Otros, en cambio, coincidieron con el diagnóstico sobre la infraestructura, pero dirigieron sus críticas hacia las autoridades peruanas por las calles deterioradas y las obras inconclusas.

Por su parte, en Argentina las opiniones sobre la cobertura se dividieron. Hubo quienes defendieron a Castro por mostrar una realidad visible, mientras que otros consideraron que el tono que utilizó fue innecesario.