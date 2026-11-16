Alerta naranja en Catamarca: qué significa, cuáles son los riesgos y cómo actuar

Ante la vigencia de una Alerta Naranja por tormentas, el Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal preparó un informe con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la red de estaciones meteorológicas, con el objetivo de explicar el significado de esta advertencia, sus posibles efectos y las medidas que debe adoptar la población para prevenir situaciones de riesgo.

La advertencia comprende a los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán. En estas jurisdicciones se prevé la ocurrencia de tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes o severas, con condiciones que pueden generar complicaciones en distintos sectores.

De acuerdo con el informe, los fenómenos estarán acompañados por abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Uno de los aspectos sobre los que se solicita prestar especial atención es el comportamiento del viento, ya que podría mantenerse sostenido durante el tiempo de duración de la alerta.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque el informe advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual. Esta posibilidad requiere especial atención, debido a que las lluvias concentradas en períodos breves pueden provocar acumulaciones importantes de agua y generar condiciones peligrosas en zonas expuestas.

La combinación de precipitaciones intensas, actividad eléctrica, granizo y viento configura un escenario meteorológico que demanda precaución. Por ese motivo, el informe no se limita a describir los fenómenos esperados, sino que también explica qué representa una alerta meteorológica y cómo deben interpretarse los distintos niveles de advertencia.

¿Qué es una alerta meteorológica y para qué sirve?

Una alerta meteorológica es un aviso preventivo que permite prepararse con anticipación ante la posible ocurrencia de fenómenos que podrían representar un peligro.

Se trata de un mensaje de carácter preventivo que informa sobre la posibilidad de que se desarrollen condiciones meteorológicas capaces de poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes de la sociedad. Su finalidad es que la población conozca con tiempo el escenario previsto y pueda adoptar medidas para disminuir la exposición a situaciones peligrosas.

La interpretación correcta de estos avisos resulta importante para comprender la magnitud de los fenómenos que pueden presentarse y el nivel de precaución que corresponde adoptar. Para ello, el sistema utiliza distintos colores, cada uno asociado a un grado de riesgo y a una recomendación específica.

Qué significan los colores de las alertas

El sistema de advertencias contempla cuatro niveles identificados mediante los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Cada uno representa un escenario meteorológico diferente y orienta sobre la conducta que debe seguir la población.

Nivel rojo: seguí instrucciones oficiales.

Este nivel indica que se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales, con potencial para provocar emergencias o desastres. Ante una advertencia de estas características, la población debe prestar atención y cumplir las instrucciones difundidas por las autoridades oficiales.

Nivel naranja: preparate.

La Alerta Naranja señala que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Es el nivel vigente para los departamentos y la zona serrana mencionados en el informe del Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal. La recomendación asociada es prepararse y adoptar las medidas preventivas necesarias antes y durante el desarrollo del fenómeno.

Nivel amarillo: informate.

Este nivel advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar riesgos de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. La indicación es mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones y las comunicaciones oficiales.

Nivel verde: tranquilidad.

La categoría verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos. Es el nivel de menor advertencia dentro de esta clasificación.

La diferenciación entre los cuatro colores permite reconocer que no todas las alertas representan la misma intensidad ni requieren idénticas medidas. En el caso de la advertencia naranja vigente, el mensaje central es prepararse y actuar con precaución frente a los fenómenos previstos.

Las recomendaciones para reducir los riesgos

El informe del Centro de Monitoreo Meteorológico Municipal también reúne una serie de recomendaciones destinadas a prevenir accidentes y evitar situaciones que puedan poner en peligro a las personas durante el desarrollo de las tormentas.

Entre las principales indicaciones se encuentra no sacar la basura y retirar aquellos objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua. Esta medida apunta a evitar obstrucciones que dificulten el drenaje durante los períodos de precipitaciones intensas.

También se recomienda evitar las actividades al aire libre mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas. En particular, se advierte sobre la necesidad de no buscar refugio cerca de árboles o postes de electricidad que puedan caerse como consecuencia del viento.

La actividad eléctrica constituye otro de los riesgos contemplados. Para minimizar la posibilidad de ser alcanzado por un rayo, se indica no permanecer en ríos, lagunas o piletas durante las tormentas.

Asimismo, la población debe mantenerse atenta ante la posible caída de granizo, uno de los fenómenos que podrían acompañar a las tormentas previstas en las zonas alcanzadas por la alerta.

Otra de las advertencias centrales está relacionada con los cursos de agua y los sectores de circulación que pueden verse afectados por las crecidas. En ese sentido, se solicita no cruzar badenes, pasos, caminerías o puentes de ríos con crecidas y alejarse de sus márgenes, evitando asumir riesgos innecesarios.

Información oficial y mochila de emergencias

La prevención también requiere mantenerse informado durante la evolución del fenómeno. Por ese motivo, el informe recomienda consultar las comunicaciones de las autoridades y los medios oficiales, sin basar las decisiones en información que no haya sido confirmada por los canales correspondientes.

Además, se aconseja tener preparada una mochila de emergencias con elementos básicos que puedan resultar necesarios ante una situación imprevista. Entre los artículos mencionados se encuentran:

Linterna.

Radio.

Documentos.

Teléfono.

Contar con estos elementos permite disponer de recursos esenciales en caso de que se presente una emergencia durante el desarrollo de las condiciones meteorológicas adversas.

Números de emergencia para tener a mano

El informe también recuerda los canales de contacto disponibles para solicitar asistencia ante una situación de emergencia. La recomendación es tener presentes estos números y utilizarlos cuando corresponda:

911 - SAE: Policía.

103: Protección Civil.

3834-090909: WhatsApp de Protección Civil.

100: Bomberos.

107: SAME.

La difusión de estos contactos forma parte de las medidas preventivas, ya que permite que los vecinos conozcan de antemano a qué organismos recurrir ante una eventualidad.