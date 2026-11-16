Horóscopo de hoy lunes 16 de noviembre de 2026

ARIES

Confirmarás que elegiste el camino profesional correcto y podrías recibir una propuesta interesante. En el plano afectivo, mantén la empatía y evita dejarte llevar por opiniones ajenas sobre tu pareja.

TAURO

La carga laboral será alta, por lo que conviene dividir tus tareas en etapas y hacer pausas. En lo económico, evita compras impulsivas y mantén una postura realista en el amor.

GÉMINIS

La influencia de Marte y Júpiter te aporta seguridad, inteligencia y buenas oportunidades laborales. En el plano sentimental, actúa con prudencia y confía en tu intuición ante personas que acabas de conocer.

CÁNCER

Podrías encontrarte en medio de desacuerdos laborales o dilemas entre distintos compromisos personales. Prioriza tu tranquilidad con un trato diplomático y evita preocuparte en exceso por el dinero.

LEO

Tendrás una jornada productiva y creativa en el trabajo, con especial suerte en asuntos vinculados al exterior. Procura equilibrar tus responsabilidades laborales con gestos de cariño hacia tus seres queridos.

VIRGO

Inicias un período muy favorable para las finanzas y los logros materiales gracias a tu constancia. Una administración inteligente de tus recursos te permitirá consolidar proyectos.

LIBRA

Marte y Júpiter activan tu vida social, facilitando el inicio de proyectos grupales y nuevos contactos. Con Venus directo en tu signo, se renueva el interés por el romance y la diversión.

ESCORPIO

Comienzas una semana destacada en el trabajo y la economía, con posibles noticias favorables respecto a un gasto previsto. En el amor, la complicidad con tu pareja se verá fortalecida si evitas discusiones menores.

SAGITARIO

Contarás con una gran agilidad mental para resolver asuntos pendientes. Cuida tus palabras y ten paciencia en tus vínculos afectivos y profesionales para evitar tensiones innecesarias.

CAPRICORNIO

Es probable que debas brindar apoyo a alguien cercano para resolver un problema. En el ámbito laboral, avanza con responsabilidad pero evita tomar decisiones extremas al cerrar acuerdos.

ACUARIO

Mostrarás una actitud determinada y analítica, ideal para liderar ideas y nuevos planes. Mantén la apertura a propuestas creativas y actúa con prudencia en el terreno sentimental.

PISCIS

Se presentan oportunidades de reconocimiento profesional y ayudas externas que impulsarán cambios positivos. Aunque el camino requiera esfuerzo, contarás con buen equilibrio en el amor y las finanzas.