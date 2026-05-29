Horóscopo de hoy, viernes 29 de mayo de 2026

ARIES

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. La monotonía hará que se plantee un cambio de trabajo. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

TAURO

Las dificultades en el amor serán superadas hoy. Económicamente le va bastante bien. No desaproveche las nuevas ofertas profesionales. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

GÉMINIS

Esos pequeños detalles de su pareja le hacen muy feliz. Sea cuidadoso con sus inversiones. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

CÁNCER

El amor será lúdico, romántico y arrollador. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Lo que está haciendo laboralmente le llena por completo. Mermado de fuerzas, intente descansar.

LEO

Plena normalidad en su corazón. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Controle su agresividad en el trabajo. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

VIRGO

Imaginación en su relación sentimental. Las llamadas a móviles encarecen la factura. Momento de grandes responsabilidades laborales. Ha acumulado mucha tensión, descanse.

LIBRA

Puede encontrar a la persona que desea. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Le vendrá bien tener un mayor contacto con la naturaleza.

ESCORPIO

Intensidad en lo afectivo. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Domine los nervios o su salud se verá afectada.

SAGITARIO

Su pareja caerá rendida gracias al buen humor que derrocha. Es un mal momento para que invierta. Procure resolver sus problemas laborales. Las personas alérgicas no deben olvidar su revisión anual.

CAPRICORNIO

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Profesionalmente le irá mejor de lo que piensa. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada.

ACUARIO

La cita con esa persona a la que adora le hará feliz. Momento adecuado para cerrar tratos económicos. Le conviene prestar atención a sus compañeros de trabajo. Tenga en cuenta a su salud.

PISCIS

No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen. Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Quizás se vea aquejado de gastritis.