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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 8 de agosto de 2026.

8 Agosto de 2026 13.33

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 0 1 6

  1. 0083
  2. 4215
  3. 2049
  4. 3303
  5. 7085
  6. 8290
  7. 3626
  8. 7513
  9. 2939
  10. 2020
  11. 8227
  12. 9573
  13. 7212
  14. 3828
  15. 1082
  16. 7264
  17. 0092
  18. 7877
  19. 8062
  20. 4588

Número ganador: 83

Significado en los sueños: 83 - Mal tiempo

El mal tiempo simboliza períodos de incertidumbre, preocupaciones o situaciones que pueden presentar dificultades temporales. En la interpretación de los sueños, este número sugiere la necesidad de actuar con prudencia y paciencia, ya que los momentos complicados suelen ser pasajeros. También puede representar cambios que, aunque inicialmente generen inquietud, terminan abriendo paso a una etapa más favorable.

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