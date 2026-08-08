Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 3 0 0 1 6

0083 4215 2049 3303 7085 8290 3626 7513 2939 2020 8227 9573 7212 3828 1082 7264 0092 7877 8062 4588

Número ganador: 83

Significado en los sueños: 83 - Mal tiempo

El mal tiempo simboliza períodos de incertidumbre, preocupaciones o situaciones que pueden presentar dificultades temporales. En la interpretación de los sueños, este número sugiere la necesidad de actuar con prudencia y paciencia, ya que los momentos complicados suelen ser pasajeros. También puede representar cambios que, aunque inicialmente generen inquietud, terminan abriendo paso a una etapa más favorable.