Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 0 1 8

2204 2156 0395 3848 1085 7327 6841 0755 5186 5789 0853 1048 1211 7049 1260 5213 8434 4863 4157 8481

Número ganador: 04

Significado en los sueños:

04 - La cama

La cama simboliza descanso, intimidad y la vida personal. En la interpretación tradicional de los sueños puede representar la necesidad de recuperar energías, buscar tranquilidad o prestar mayor atención a los asuntos del hogar y los vínculos cercanos. También puede estar relacionada con momentos de pausa antes de emprender una nueva etapa.