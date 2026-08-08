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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 8 de agosto de 2026

8 Agosto de 2026 15.31

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº 3 0 0 1 8

 

  1. 2204
  2. 2156
  3. 0395
  4. 3848
  5. 1085
  6. 7327
  7. 6841
  8. 0755
  9. 5186
  10. 5789
  11. 0853
  12. 1048
  13. 1211
  14. 7049
  15. 1260
  16. 5213
  17. 8434
  18. 4863
  19. 4157
  20. 8481 

Número ganador: 04

Significado en los sueños:
04 - La cama

La cama simboliza descanso, intimidad y la vida personal. En la interpretación tradicional de los sueños puede representar la necesidad de recuperar energías, buscar tranquilidad o prestar mayor atención a los asuntos del hogar y los vínculos cercanos. También puede estar relacionada con momentos de pausa antes de emprender una nueva etapa.

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