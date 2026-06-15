Los atraparon mientras intentaban robar una moto estacionada en Catamarca

En el marco de tareas de prevención y recorridos jurisdiccionales, efectivos de la Seccional Segunda intervinieron en un hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer. La dinámica del procedimiento se enmarca en las acciones habituales de control territorial que realizan las fuerzas policiales, orientadas a la detección temprana de situaciones delictivas en la vía pública.

Fue en ese contexto que los uniformados lograron advertir una situación sospechosa en la calle Buenos Aires, entre Junín y Entre Ríos, donde dos sujetos estaban involucrados en lo que posteriormente sería identificado como un intento de sustracción de un motovehículo.

Los individuos fueron identificados como dos hombres de apellidos Ramírez (25) y Fernández (46), quienes habrían sido sorprendidos en pleno accionar ilícito, en circunstancias que motivaron la inmediata intervención policial.

Intervención policial en calle Buenos Aires

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los sujetos habrían sido sorprendidos violentando el tambor de encendido de una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El rodado involucrado es una Motomel Blitz 110 cc., de colores rojo, negro y gris.

El accionar observado consistía en la manipulación forzada del sistema de encendido del vehículo, con la presunta intención de sustraerlo. La motocicleta se encontraba estacionada en condiciones normales sobre la vía pública cuando se produjo el hecho.

La rápida respuesta de los efectivos de la Seccional Segunda, que se encontraban realizando recorridos preventivos, permitió frustrar el intento de sustracción antes de que los sospechosos lograran concretar la huida con el rodado.

Aprehensión de los involucrados y hallazgo de un arma blanca

Tras ser interceptados, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata de Ramírez y Fernández, quienes quedaron reducidos en el lugar del hecho.

Durante el procedimiento, y al realizarles un palpado superficial, los uniformados constataron que uno de los aprehendidos llevaba consigo un elemento cortante. En concreto, se informó el hallazgo de un cuchillo tipo tramontina, el cual habría sido utilizado al momento de la comisión del ilícito, según la evaluación inicial del personal interviniente.

El elemento fue posteriormente secuestrado, al igual que la motocicleta Motomel Blitz 110 cc., que habría sido objeto del intento de sustracción. De esta manera, tanto el arma blanca como el rodado quedaron bajo resguardo policial como parte de las actuaciones correspondientes.

Traslado a dependencia policial y disposición judicial

Finalizadas las actuaciones en el lugar del hecho, ambos sujetos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Según lo informado, la causa quedó bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se impartieron las directivas y medidas procesales a cumplimentar en el marco de la investigación.