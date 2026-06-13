Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo vespertino nº2 9 7 9 8
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Número ganador: 98
Significado en los sueños:
98 - La lavandera
La lavandera simboliza limpieza, renovación y la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. En los sueños suele estar relacionada con la purificación emocional, la resolución de problemas y el inicio de una etapa más clara y ordenada. También puede representar esfuerzo constante para mejorar aspectos importantes de la vida.