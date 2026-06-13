Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 7 9 8

3398 4017 3047 0408 7759 7646 5235 7900 7817 8690 1921 0815 5114 2991 2898 3139 3751 4757 8159 2581

Número ganador: 98

Significado en los sueños:

98 - La lavandera

La lavandera simboliza limpieza, renovación y la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. En los sueños suele estar relacionada con la purificación emocional, la resolución de problemas y el inicio de una etapa más clara y ordenada. También puede representar esfuerzo constante para mejorar aspectos importantes de la vida.