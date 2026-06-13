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Resultado del sorteo vespertino de la quiniela de Catamarca

Sábado 13 de junio

13 Junio de 2026 15.25

Quiniela de Catamarca

Sorteo vespertino nº2 9 7 9 8

  1. 3398
  2. 4017
  3. 3047
  4. 0408
  5. 7759
  6. 7646
  7. 5235
  8. 7900
  9. 7817
  10. 8690
  11. 1921
  12. 0815
  13. 5114
  14. 2991
  15. 2898
  16. 3139
  17. 3751
  18. 4757
  19. 8159
  20. 2581

Número ganador: 98

Significado en los sueños:
98 - La lavandera

La lavandera simboliza limpieza, renovación y la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. En los sueños suele estar relacionada con la purificación emocional, la resolución de problemas y el inicio de una etapa más clara y ordenada. También puede representar esfuerzo constante para mejorar aspectos importantes de la vida.

 

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