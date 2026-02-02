  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 2 de febrero de 2026.

2 Febrero de 2026 12.36

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29272

 

  • 9489
  • 7030
  • 6438
  • 7755
  • 2279
  • 2634
  • 3731
  • 9970
  • 2608
  • 2842
  • 6979
  • 4708
  • 4994
  • 7842
  • 8843
  • 2981
  • 2207
  • 1374
  • 7815
  • 3661

El número 89 en el mundo de los sueños es la rata. 

En la simbología onírica de la quiniela, la rata suele vincularse con desconfianza, engaños o situaciones ocultas. También puede advertir sobre personas o actitudes que conviene observar con atención, así como la necesidad de actuar con cautela en decisiones próximas.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

