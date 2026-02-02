Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29272
- 9489
- 7030
- 6438
- 7755
- 2279
- 2634
- 3731
- 9970
- 2608
- 2842
- 6979
- 4708
- 4994
- 7842
- 8843
- 2981
- 2207
- 1374
- 7815
- 3661
El número 89 en el mundo de los sueños es la rata.
En la simbología onírica de la quiniela, la rata suele vincularse con desconfianza, engaños o situaciones ocultas. También puede advertir sobre personas o actitudes que conviene observar con atención, así como la necesidad de actuar con cautela en decisiones próximas.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.