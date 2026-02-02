Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29272

9489

7030

6438

7755

2279

2634

3731

9970

2608

2842

6979

4708

4994

7842

8843

2981

2207

1374

7815

3661

El número 89 en el mundo de los sueños es la rata.

En la simbología onírica de la quiniela, la rata suele vincularse con desconfianza, engaños o situaciones ocultas. También puede advertir sobre personas o actitudes que conviene observar con atención, así como la necesidad de actuar con cautela en decisiones próximas.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.