Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29277
- 7107
- 4378
- 4015
- 0787
- 6247
- 4336
- 5554
- 9580
- 8571
- 4370
- 0824
- 6349
- 9988
- 4980
- 8900
- 6982
- 1697
- 7378
- 2579
- 5744
El número 07 en el mundo de los sueños es el revólver.
Soñar con el revólver se vincula a conflictos, tensiones o situaciones límite. Puede representar enfrentamientos verbales, decisiones impulsivas o la necesidad de defensa ante una amenaza percibida. También suele asociarse a momentos de fuerte carga emocional, donde predomina la reacción antes que la reflexión.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.