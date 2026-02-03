Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29277

7107

4378

4015

0787

6247

4336

5554

9580

8571

4370

0824

6349

9988

4980

8900

6982

1697

7378

2579

5744

El número 07 en el mundo de los sueños es el revólver.

Soñar con el revólver se vincula a conflictos, tensiones o situaciones límite. Puede representar enfrentamientos verbales, decisiones impulsivas o la necesidad de defensa ante una amenaza percibida. También suele asociarse a momentos de fuerte carga emocional, donde predomina la reacción antes que la reflexión.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.