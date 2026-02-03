  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Martes 3 de febrero de 2026.

3 Febrero de 2026 12.42

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29277

  • 7107
  • 4378
  • 4015
  • 0787
  • 6247
  • 4336
  • 5554
  • 9580
  • 8571
  • 4370
  • 0824
  • 6349
  • 9988
  • 4980
  • 8900
  • 6982
  • 1697
  • 7378
  • 2579
  • 5744

 

El número 07 en el mundo de los sueños es el revólver. 

Soñar con el revólver se vincula a conflictos, tensiones o situaciones límite. Puede representar enfrentamientos verbales, decisiones impulsivas o la necesidad de defensa ante una amenaza percibida. También suele asociarse a momentos de fuerte carga emocional, donde predomina la reacción antes que la reflexión.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

