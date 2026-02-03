  • Dólar
  • BNA $1420 ~ $1470
  • BLUE $1430 ~ $1450
  • TURISTA $1846 ~ $1846

29 C ° ST 30.36 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Martes 3 de febrero de 2026.

3 Febrero de 2026 09.02

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº29276

  • 6584
  • 0292
  • 4825
  • 0577
  • 6791
  • 8493
  • 7432
  • 3368
  • 2947
  • 1792
  • 7125
  • 3737
  • 4921
  • 7208
  • 3117
  • 7893
  • 6782
  • 9892
  • 1469
  • 7729

El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Soñar con la iglesia se asocia a la búsqueda de protección, fe y guía espiritual. Representa momentos de reflexión, necesidad de apoyo moral o el deseo de encontrar equilibrio y orden en la vida. También puede vincularse con promesas, compromisos o decisiones importantes que requieren serenidad y confianza.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

