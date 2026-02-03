Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº29276
- 6584
- 0292
- 4825
- 0577
- 6791
- 8493
- 7432
- 3368
- 2947
- 1792
- 7125
- 3737
- 4921
- 7208
- 3117
- 7893
- 6782
- 9892
- 1469
- 7729
El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Soñar con la iglesia se asocia a la búsqueda de protección, fe y guía espiritual. Representa momentos de reflexión, necesidad de apoyo moral o el deseo de encontrar equilibrio y orden en la vida. También puede vincularse con promesas, compromisos o decisiones importantes que requieren serenidad y confianza.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.