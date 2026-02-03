Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº29276

6584

0292

4825

0577

6791

8493

7432

3368

2947

1792

7125

3737

4921

7208

3117

7893

6782

9892

1469

7729

El número 84 en el mundo de los sueños es la iglesia. Soñar con la iglesia se asocia a la búsqueda de protección, fe y guía espiritual. Representa momentos de reflexión, necesidad de apoyo moral o el deseo de encontrar equilibrio y orden en la vida. También puede vincularse con promesas, compromisos o decisiones importantes que requieren serenidad y confianza.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.