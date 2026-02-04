  • Dólar
Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 4 de febrero de 2026.

4 Febrero de 2026 11.28

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 29282

  • 8596
  • 2387
  • 5074
  • 8880
  • 7846
  • 7699
  • 3785
  • 3275
  • 0774
  • 4714
  • 5379
  • 9710
  • 3084
  • 9165
  • 3028
  • 1399
  • 5751
  • 3168
  • 1725
  • 5515

El número 96 en el mundo de los sueños es el marido.

Soñar con el marido se vincula a la vida afectiva, los compromisos y las relaciones cercanas. En el plano simbólico, representa responsabilidades compartidas, decisiones importantes en pareja o la necesidad de equilibrio y diálogo en los vínculos personales.

 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

