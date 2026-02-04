Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 29282
- 8596
- 2387
- 5074
- 8880
- 7846
- 7699
- 3785
- 3275
- 0774
- 4714
- 5379
- 9710
- 3084
- 9165
- 3028
- 1399
- 5751
- 3168
- 1725
- 5515
El número 96 en el mundo de los sueños es el marido.
Soñar con el marido se vincula a la vida afectiva, los compromisos y las relaciones cercanas. En el plano simbólico, representa responsabilidades compartidas, decisiones importantes en pareja o la necesidad de equilibrio y diálogo en los vínculos personales.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.