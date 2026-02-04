Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 29281
- 9837
- 4583
- 4311
- 8032
- 3948
- 1540
- 0639
- 1472
- 0542
- 6778
- 6745
- 3870
- 3698
- 7299
- 3411
- 0279
- 6313
- 0653
- 1514
- 4630
El número 37 en el mundo de los sueños es el dentista.
Soñar con el dentista suele asociarse a preocupaciones, molestias persistentes o situaciones que generan incomodidad pero que necesitan resolverse. Representa también la necesidad de enfrentar un problema de fondo, aunque implique un momento incómodo o doloroso, para lograr alivio o mejora posterior.
¿Cómo se gana en la quiniela?
El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:
- Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
- Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
- Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
- Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.
El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.