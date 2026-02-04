  • Dólar
Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Miércoles 4 de febrero de 2026.

4 Febrero de 2026 10.41

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29281

  • 9837
  • 4583
  • 4311
  • 8032
  • 3948
  • 1540
  • 0639
  • 1472
  • 0542
  • 6778
  • 6745
  • 3870
  • 3698
  • 7299
  • 3411
  • 0279
  • 6313
  • 0653
  • 1514
  • 4630

El número 37 en el mundo de los sueños es el dentista. 

Soñar con el dentista suele asociarse a preocupaciones, molestias persistentes o situaciones que generan incomodidad pero que necesitan resolverse. Representa también la necesidad de enfrentar un problema de fondo, aunque implique un momento incómodo o doloroso, para lograr alivio o mejora posterior.
 

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

