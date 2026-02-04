Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 29281

9837

4583

4311

8032

3948

1540

0639

1472

0542

6778

6745

3870

3698

7299

3411

0279

6313

0653

1514

4630

El número 37 en el mundo de los sueños es el dentista.

Soñar con el dentista suele asociarse a preocupaciones, molestias persistentes o situaciones que generan incomodidad pero que necesitan resolverse. Representa también la necesidad de enfrentar un problema de fondo, aunque implique un momento incómodo o doloroso, para lograr alivio o mejora posterior.



¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.

Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.

Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.

Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.