  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1435 ~ $1455
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

32 C ° ST 35.48 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 5 de febrero de 2026

5 Febrero de 2026 12.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino

  • 7574
  • 3734
  • 7277
  • 5043
  • 5672
  • 5474
  • 6948
  • 7967
  • 3913
  • 6631
  • 0986
  • 8910
  • 6777
  • 0424
  • 1433
  • 9083
  • 0519
  • 7922
  • 2168
  • 4077

 

 

 

El número 74 en el mundo de los sueños es la gente negra.

En el mundo de los sueños de la quiniela, el 74 suele asociarse con encuentros importantes, vínculos sociales intensos o la presencia de personas que dejan una marca fuerte en la vida del soñante. También puede representar advertencias o situaciones que invitan a prestar atención al entorno.

