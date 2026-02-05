  • Dólar
  • BNA $1415 ~ $1465
  • BLUE $1435 ~ $1455
  • TURISTA $1839.5 ~ $1839.5

32 C ° ST 35.48 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Jueves 5 de febrero de 2026

5 Febrero de 2026 12.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera

 

  • 3634
  • 3331
  • 6625
  • 5295
  • 8125
  • 2671
  • 1779
  • 1353
  • 1167
  • 9953
  • 8441
  • 7352
  • 4667
  • 4677
  • 1448
  • 6280
  • 0763
  • 5930
  • 0812
  • 1381

El número 34 en el mundo de los sueños es la cabeza.

Soñar con la cabeza está asociado al pensamiento, las decisiones y la claridad mental. Representa ideas importantes, preocupaciones que ocupan la mente o la necesidad de reflexionar antes de actuar. También puede vincularse con autoridad, liderazgo o cuestiones intelectuales que requieren atención.
 

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también