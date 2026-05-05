Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29632
1- 5053
2- 7608
3- 8985
4- 1023
5- 6474
6- 5992
7- 9156
8- 3992
9- 8335
10- 3154
11- 9823
12- 8131
13- 6995
14- 1306
15- 7257
16- 8126
17- 8133
18- 3107
19- 0031
20- 5045
El 53 en el mundo de los sueños es El Barco
27 C ° ST 26.99 °
5 Mayo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29632
1- 5053
2- 7608
3- 8985
4- 1023
5- 6474
6- 5992
7- 9156
8- 3992
9- 8335
10- 3154
11- 9823
12- 8131
13- 6995
14- 1306
15- 7257
16- 8126
17- 8133
18- 3107
19- 0031
20- 5045
El 53 en el mundo de los sueños es El Barco