Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29632

1- 5053

2- 7608

3- 8985

4- 1023

5- 6474

6- 5992

7- 9156

8- 3992

9- 8335

10- 3154

11- 9823

12- 8131

13- 6995

14- 1306

15- 7257

16- 8126

17- 8133

18- 3107

19- 0031

20- 5045

El 53 en el mundo de los sueños es El Barco



