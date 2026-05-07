Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29642
1- 8902
2- 9250
3- 3765
4- 7570
5- 0600
6- 6963
7- 0912
8- 2929
9- 2684
10- 9110
11- 1746
12- 8555
13- 7960
14- 8357
15- 7897
16- 8472
17- 2133
18- 8180
19- 7030
20- 9290
El 02 en el mundo de los sueños es El Niño
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7 Mayo de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29642
1- 8902
2- 9250
3- 3765
4- 7570
5- 0600
6- 6963
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8- 2929
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