Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29642

1- 8902

2- 9250

3- 3765

4- 7570

5- 0600

6- 6963

7- 0912

8- 2929

9- 2684

10- 9110

11- 1746

12- 8555

13- 7960

14- 8357

15- 7897

16- 8472

17- 2133

18- 8180

19- 7030

20- 9290

El 02 en el mundo de los sueños es El Niño



