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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Lunes 8 de Junio del 2026

8 Junio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29772

1- 9709

2- 6928

3- 5939

4- 7657

5- 6308

6- 9775

7- 6025

8- 7004

9- 0006

10- 2966

11- 9185

12- 7645

13- 8978

14- 8442

15- 1956

16- 7442

17- 4203

18- 2700

19- 4077

20- 7589

El 09 en el mundo de los sueños es El Arroyo
 

 

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