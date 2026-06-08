Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29772
1- 9709
2- 6928
3- 5939
4- 7657
5- 6308
6- 9775
7- 6025
8- 7004
9- 0006
10- 2966
11- 9185
12- 7645
13- 8978
14- 8442
15- 1956
16- 7442
17- 4203
18- 2700
19- 4077
20- 7589
El 09 en el mundo de los sueños es El Arroyo
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8 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29772
1- 9709
2- 6928
3- 5939
4- 7657
5- 6308
6- 9775
7- 6025
8- 7004
9- 0006
10- 2966
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12- 7645
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