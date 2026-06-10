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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Miércoles 10 de Junio del 2026

10 Junio de 2026 11.45

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29782

1- 1531

2- 6422

3- 6325

4- 6141

5- 1999

6- 0141

7- 7080

8- 9540

9- 9754

10- 6163

11- 6566

12- 6120

13- 3116

14- 4121

15- 8937

16- 4727

17- 6064

18- 7006

19- 2645

20- 0866

 

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