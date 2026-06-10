Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29782
1- 1531
2- 6422
3- 6325
4- 6141
5- 1999
6- 0141
7- 7080
8- 9540
9- 9754
10- 6163
11- 6566
12- 6120
13- 3116
14- 4121
15- 8937
16- 4727
17- 6064
18- 7006
19- 2645
20- 0866
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz
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10 Junio de 2026 11.45
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29782
1- 1531
2- 6422
3- 6325
4- 6141
5- 1999
6- 0141
7- 7080
8- 9540
9- 9754
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11- 6566
12- 6120
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