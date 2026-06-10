Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29782

1- 1531

2- 6422

3- 6325

4- 6141

5- 1999

6- 0141

7- 7080

8- 9540

9- 9754

10- 6163

11- 6566

12- 6120

13- 3116

14- 4121

15- 8937

16- 4727

17- 6064

18- 7006

19- 2645

20- 0866

El 31 en el mundo de los sueños es La Luz



