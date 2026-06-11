Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29787
1- 3245
2- 2802
3- 1083
4- 4070
5- 6738
6- 2888
7- 7366
8- 9827
9- 8727
10- 8651
11- 4722
12- 3179
13- 0943
14- 6820
15- 5299
16- 0232
17- 2475
18- 4913
19- 9627
20- 0983
El 45 en el mundo de los sueños es El Vino
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11 Junio de 2026 11.49
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29787
1- 3245
2- 2802
3- 1083
4- 4070
5- 6738
6- 2888
7- 7366
8- 9827
9- 8727
10- 8651
11- 4722
12- 3179
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15- 5299
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