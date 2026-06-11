  • Dólar
  • BNA $1400 ~ $1450
  • BLUE $1425 ~ $1445
  • TURISTA $1820 ~ $1820

17 C ° ST 16.26 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 11 de Junio del 2026

11 Junio de 2026 11.49

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29787

1- 3245

2- 2802

3- 1083

4- 4070

5- 6738

6- 2888

7- 7366

8- 9827

9- 8727

10- 8651

11- 4722

12- 3179

13- 0943

14- 6820

15- 5299

16- 0232

17- 2475

18- 4913

19- 9627

20- 0983

 

El 45 en el mundo de los sueños es El Vino

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también