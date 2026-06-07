¿Hasta cuándo va a llover en Catamarca?: qué dice el SMN para este domingo

Este domingo se presentará con condiciones meteorológicas inestables en una jornada caracterizada por la presencia de nubosidad, lluvias aisladas y probabilidad de tormentas durante gran parte del día. De acuerdo con el pronóstico previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones estarán presentes desde las primeras horas de la jornada y se extenderán en distintos momentos del día, aunque con una tendencia a la mejora hacia la noche.

Las condiciones previstas reflejan un escenario climático dominado por la inestabilidad atmosférica y una marcada presencia de vientos provenientes del sector Sur. En este contexto, los registros térmicos se mantendrán relativamente estables, con escasas variaciones entre los distintos períodos del día.

Madrugada con tormentas aisladas

Las primeras horas del domingo estuvieron marcadas por tormentas aisladas. En este tramo inicial de la jornada, la temperatura rondó los 15 grados, mientras que los vientos soplaron desde el Sur con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La combinación de nubosidad y tormentas marcó el inicio del día, anticipando un panorama meteorológico variable.

La mañana mantendrá las lluvias aisladas

Con el avance de la jornada, las condiciones de inestabilidad persistirán. Durante la mañana continuarán registrándose lluvias aisladas, manteniéndose sin modificaciones el rango de probabilidad de precipitaciones previsto para la madrugada.

La temperatura experimentará un leve descenso respecto de la madrugada, marcando los 13 grados y aún así permanecerá dentro de un rango moderado para la época. Al mismo tiempo, el viento conservará la misma intensidad y dirección predominante.

Una tarde con persistencia de la inestabilidad

Durante la tarde continuarán las lluvias aisladas y el escenario meteorológico seguirá condicionado por la inestabilidad, según el SMN. Será además el período con la temperatura más elevada de toda la jornada.

El pronóstico indica que la temperatura alcanzará los 17 grados, constituyendo el valor máximo previsto para el domingo. Paralelamente, se producirá un incremento en la intensidad del viento, que continuará soplando desde el sector Sur pero con velocidades superiores a las registradas durante la mañana y la madrugada.

Este aumento de la velocidad del viento será uno de los cambios más notorios dentro de una jornada que mantendrá condiciones similares en cuanto a nubosidad y posibilidad de precipitaciones.

Hacia la noche, una mejora gradual

El cierre del domingo mostrará señales de mejoría. Aunque el cielo continuará mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones descenderá de manera significativa.

Para la noche se prevén bajas chances de lluvias. La temperatura volverá a situarse en torno a los 14 grados, mientras que los vientos del Sur persistirán con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Pese a esta disminución de las probabilidades de precipitaciones, el panorama no será completamente despejado. La nubosidad continuará siendo una característica predominante durante las últimas horas de la jornada.

Un domingo marcado por la nubosidad y las precipitaciones

En términos generales, el domingo en Catamarca estará definido por la presencia de condiciones inestables desde la madrugada hasta la tarde. Las tormentas aisladas previstas para las primeras horas darán paso a lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, manteniendo probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 17 grados, mientras que los vientos provenientes del Sur incrementarán su intensidad con el correr de las horas, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h durante la segunda mitad del día.

La mejora llegará recién hacia la noche, cuando disminuirán las probabilidades de precipitaciones. El dato es que durante la semana no se registrarán nuevas lluvias, y la tendencia será de nubosidad y registros de máximas que rondarán entre los 16 y 18 grados.