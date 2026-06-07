Un motociclista de 45 años murió tras derrapar sobre la Ruta Nacional 38

Una nueva tragedia vial se registró sobre la Ruta Nacional N° 38, donde un hombre de 45 años perdió la vida tras protagonizar un accidente a la altura del puente ubicado sobre esa importante vía de circulación.

De acuerdo con la información disponible, el hecho se produjo como consecuencia de un derrape ocurrido en el sector mencionado de la Ruta 38. Como resultado del siniestro, la víctima, un masculino de 45 años, falleció en el lugar. Datos que se sumaron a esta tragedia, indican que el motociclista al derrapar pegó con el lateral que tiene el puente como barrera, añadiendo que la víctima iba acompañada de una mujer, de quien tampoco se conoce de momento la identidad. Esta persona fue derivada al Hospital "San Juan Bautista".

El episodio generó la intervención de las autoridades competentes, que trabajan para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente fatal. En ese marco, tomó intervención la Unidad Judicial N° 2, organismo encargado de llevar adelante las actuaciones correspondientes y la recolección de elementos que permitan esclarecer la mecánica del hecho.

Un accidente con consecuencias fatales

Según los datos conocidos hasta el momento, el siniestro tuvo lugar a la altura del puente sobre la Ruta Nacional N° 38. El accidente se produjo por un derrape, situación que derivó en el desenlace fatal para el conductor involucrado.

La víctima fue identificada únicamente como un hombre de 45 años. Hasta el momento no trascendieron otros detalles relacionados con su identidad ni sobre las circunstancias previas al accidente. De su acompañante tampoco trascendieron datos.

Ahora bie, tras conocerse el hecho, se dispuso la actuación de la Unidad Judicial N° 2, y mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales, el accidente fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 38 se encuentra bajo investigación.

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