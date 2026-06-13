Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº2 9 7 9 7

5775 7561 3482 4153 9599 7463 5537 7966 8409 4973 4410 5008 1799 2798 0139 0281 4436 5701 1600 6171

Número ganador: 75

Significado en los sueños:

75 - Los besos

Los besos simbolizan afecto, armonía y vínculos emocionales. En los sueños suelen representar cariño, reconciliaciones, encuentros agradables o el fortalecimiento de relaciones importantes. También pueden anunciar momentos de felicidad compartida y buenas noticias en el plano sentimental.