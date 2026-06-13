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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 13 de junio de 2026.

13 Junio de 2026 11.59

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº2 9 7 9 7

  1. 5775
  2. 7561
  3. 3482
  4. 4153
  5. 9599
  6. 7463
  7. 5537
  8. 7966
  9. 8409
  10. 4973
  11. 4410
  12. 5008
  13. 1799
  14. 2798
  15. 0139
  16. 0281
  17. 4436
  18. 5701
  19. 1600
  20. 6171

Número ganador: 75

Significado en los sueños:
75 - Los besos

Los besos simbolizan afecto, armonía y vínculos emocionales. En los sueños suelen representar cariño, reconciliaciones, encuentros agradables o el fortalecimiento de relaciones importantes. También pueden anunciar momentos de felicidad compartida y buenas noticias en el plano sentimental.

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