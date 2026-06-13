Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº2 9 7 9 7
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Número ganador: 75
Significado en los sueños:
75 - Los besos
Los besos simbolizan afecto, armonía y vínculos emocionales. En los sueños suelen representar cariño, reconciliaciones, encuentros agradables o el fortalecimiento de relaciones importantes. También pueden anunciar momentos de felicidad compartida y buenas noticias en el plano sentimental.