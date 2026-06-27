Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 8 4 7
- 1973
- 2059
- 1371
- 0149
- 8675
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- 6404
- 9735
- 0489
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- 2386
- 1340
- 6514
- 8804
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- 1164
Número ganador: 73
Significado en los sueños:
73 - El hospital
El hospital simboliza recuperación, cuidado y procesos de sanación. En los sueños suele representar la necesidad de atender aspectos físicos o emocionales, buscar ayuda para resolver problemas o atravesar una etapa de cambio que conduce al bienestar y la renovación.