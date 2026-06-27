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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 27 de junio de 2026.

27 Junio de 2026 14.05

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 8 4 7

 

  1. 1973
  2. 2059
  3. 1371
  4. 0149
  5. 8675
  6. 8018
  7. 6404
  8. 9735
  9. 0489
  10. 0479
  11. 2422
  12. 0484
  13. 6117
  14. 7311
  15. 2386
  16. 1340
  17. 6514
  18. 8804
  19. 5031
  20. 1164

Número ganador: 73

Significado en los sueños:
73 - El hospital

El hospital simboliza recuperación, cuidado y procesos de sanación. En los sueños suele representar la necesidad de atender aspectos físicos o emocionales, buscar ayuda para resolver problemas o atravesar una etapa de cambio que conduce al bienestar y la renovación.

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