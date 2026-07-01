Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29862

1- 9640

2- 2263

3- 8383

4- 9364

5- 5799

6- 9132

7- 1506

8- 7679

9- 7448

10- 7302

11- 5887

12- 7663

13- 3082

14- 8038

15- 8187

16- 7144

17- 7768

18- 8077

19- 2999

20- 6195

El 40 en el mundo de los sueños es El Cura



