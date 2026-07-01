Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29862
1- 9640
2- 2263
3- 8383
4- 9364
5- 5799
6- 9132
7- 1506
8- 7679
9- 7448
10- 7302
11- 5887
12- 7663
13- 3082
14- 8038
15- 8187
16- 7144
17- 7768
18- 8077
19- 2999
20- 6195
El 40 en el mundo de los sueños es El Cura
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1 Julio de 2026 11.46
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29862
1- 9640
2- 2263
3- 8383
4- 9364
5- 5799
6- 9132
7- 1506
8- 7679
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