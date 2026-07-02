Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29867
1- 2682
2- 0363
3- 6557
4- 2352
5- 6316
6- 8111
7- 4513
8- 4556
9- 9898
10- 9425
11- 9038
12- 1329
13- 0936
14- 9909
15- 8806
16- 7977
17- 8303
18- 2070
19- 9233
20- 8709
El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea
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2 Julio de 2026 12.09
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 29867
1- 2682
2- 0363
3- 6557
4- 2352
5- 6316
6- 8111
7- 4513
8- 4556
9- 9898
10- 9425
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