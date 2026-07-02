Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29867

1- 2682

2- 0363

3- 6557

4- 2352

5- 6316

6- 8111

7- 4513

8- 4556

9- 9898

10- 9425

11- 9038

12- 1329

13- 0936

14- 9909

15- 8806

16- 7977

17- 8303

18- 2070

19- 9233

20- 8709

El 82 en el mundo de los sueños es La Pelea



