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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Jueves 2 de Julio del 2026

2 Julio de 2026 12.09

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 29867

1- 2682

2- 0363

3- 6557

4- 2352

5- 6316

6- 8111

7- 4513

8- 4556

9- 9898

10- 9425

11- 9038

12- 1329

13- 0936

14- 9909

15- 8806

16- 7977

17- 8303

18- 2070

19- 9233

20- 8709

 

El 82 en el  mundo de los sueños es La Pelea


 

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