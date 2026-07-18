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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 18 de julio de 2026

18 Julio de 2026 12.04

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 9 2 7

 

  1. 6251
  2. 2011
  3. 3360
  4. 5749
  5. 8025
  6. 8859
  7. 6092
  8. 8720
  9. 8087
  10. 9409
  11. 4217
  12. 1074
  13. 7211
  14. 7927
  15. 1280
  16. 8213
  17. 5914
  18. 1414
  19. 6153
  20. 1841

Número ganador: 51

Significado en los sueños:
51 - El serrucho

El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y perseverancia. En los sueños suele representar la necesidad de dedicar tiempo y constancia para superar obstáculos y alcanzar los objetivos. También puede indicar que es momento de dejar atrás aquello que ya no sirve y abrir camino a nuevos proyectos y oportunidades.

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