Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 2 9 9 2 7

6251 2011 3360 5749 8025 8859 6092 8720 8087 9409 4217 1074 7211 7927 1280 8213 5914 1414 6153 1841

Número ganador: 51

Significado en los sueños:

51 - El serrucho

El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y perseverancia. En los sueños suele representar la necesidad de dedicar tiempo y constancia para superar obstáculos y alcanzar los objetivos. También puede indicar que es momento de dejar atrás aquello que ya no sirve y abrir camino a nuevos proyectos y oportunidades.