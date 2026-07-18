Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 2 9 9 2 7
- 6251
- 2011
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- 1841
Número ganador: 51
Significado en los sueños:
51 - El serrucho
El serrucho simboliza trabajo, esfuerzo y perseverancia. En los sueños suele representar la necesidad de dedicar tiempo y constancia para superar obstáculos y alcanzar los objetivos. También puede indicar que es momento de dejar atrás aquello que ya no sirve y abrir camino a nuevos proyectos y oportunidades.