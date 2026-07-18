Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 2 9 9 2 6
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Número ganador: 95
Significado en los sueños:
95 - Los anteojos
Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva manera de observar las situaciones. En los sueños suelen representar la necesidad de prestar atención a los detalles, analizar con mayor objetividad un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También se asocian con el aprendizaje, la reflexión y la búsqueda de una mejor perspectiva frente a los desafíos cotidianos.