Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 9 2 6

1095 7221 7939 8734 7137 5866 7643 1778 2798 6598 9061 0100 0381 1897 8123 2501 3768 2146 1211 5379

Número ganador: 95

Significado en los sueños:

95 - Los anteojos

Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva manera de observar las situaciones. En los sueños suelen representar la necesidad de prestar atención a los detalles, analizar con mayor objetividad un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También se asocian con el aprendizaje, la reflexión y la búsqueda de una mejor perspectiva frente a los desafíos cotidianos.