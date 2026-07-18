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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 18 de julio de 2026.

18 Julio de 2026 11.02

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 2 9 9 2 6

  1. 1095
  2. 7221
  3. 7939
  4. 8734
  5. 7137
  6. 5866
  7. 7643
  8. 1778
  9. 2798
  10. 6598
  11. 9061
  12. 0100
  13. 0381
  14. 1897
  15. 8123
  16. 2501
  17. 3768
  18. 2146
  19. 1211
  20. 5379

Número ganador: 95

Significado en los sueños:
95 - Los anteojos

Los anteojos simbolizan claridad, comprensión y una nueva manera de observar las situaciones. En los sueños suelen representar la necesidad de prestar atención a los detalles, analizar con mayor objetividad un asunto o descubrir aspectos que antes pasaban desapercibidos. También se asocian con el aprendizaje, la reflexión y la búsqueda de una mejor perspectiva frente a los desafíos cotidianos.

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