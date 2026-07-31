Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29981
1- 1764
2- 6518
3- 7313
4- 3114
5- 1386
6- 9580
7- 6053
8- 7311
9- 2868
10- 1177
11- 6626
12- 6515
13- 6815
14- 7026
15- 0687
16- 7911
17- 5244
18- 1287
19- 3678
20- 7103
El 64 en el mundo de los sueños el Llanto
18 C ° ST 17.22 °
31 Julio de 2026 09.45
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 29981
1- 1764
2- 6518
3- 7313
4- 3114
5- 1386
6- 9580
7- 6053
8- 7311
9- 2868
10- 1177
11- 6626
12- 6515
13- 6815
14- 7026
15- 0687
16- 7911
17- 5244
18- 1287
19- 3678
20- 7103
El 64 en el mundo de los sueños el Llanto