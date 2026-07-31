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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Viernes 31 de Julio del 2026

31 Julio de 2026 09.45

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 29981

1- 1764

2- 6518

3- 7313

4- 3114

5- 1386

6- 9580

7- 6053

8- 7311

9- 2868

10- 1177

11- 6626

12- 6515

13- 6815

14- 7026

15- 0687

16- 7911

17- 5244

18- 1287

19- 3678

20- 7103

 

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