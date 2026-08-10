Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30022
1- 2004
2- 5893
3- 6715
4- 2261
5- 1883
6- 6048
7- 0925
8- 3818
9- 4938
10- 9318
11- 1303
12- 0365
13- 0268
14- 9733
15- 8117
16- 5234
17- 1788
18- 3965
19- 5388
20- 0346
El 04 en el mundo de los sueños es La Cama
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10 Agosto de 2026 12.14
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30022
1- 2004
2- 5893
3- 6715
4- 2261
5- 1883
6- 6048
7- 0925
8- 3818
9- 4938
10- 9318
11- 1303
12- 0365
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15- 8117
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