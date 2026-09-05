Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo matutino nº 30132
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- 2868
- 9029
- 9083
- 5023
- 0889
Número ganador: 41
Significado en los sueños:
41 - El cuchillo
En la tradición de los sueños de la quiniela, el cuchillo se vincula con cortes, decisiones y la necesidad de poner límites. Puede representar el cierre de una situación, la separación de algo que ya no resulta conveniente o una decisión que permite avanzar hacia una nueva etapa. También puede simbolizar determinación para enfrentar un problema.