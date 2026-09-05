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Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Sábado 5 de septiembre de 2026

5 Septiembre de 2026 12.52

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 30132

  1. 1141
  2. 2460
  3. 6789
  4. 9029
  5. 6566
  6. 8688
  7. 4628
  8. 1615
  9. 1812
  10. 5940
  11. 6105
  12. 6064
  13. 0983
  14. 9617
  15. 6300
  16. 2868
  17. 9029
  18. 9083
  19. 5023
  20. 0889

Número ganador: 41

Significado en los sueños:
41 - El cuchillo

En la tradición de los sueños de la quiniela, el cuchillo se vincula con cortes, decisiones y la necesidad de poner límites. Puede representar el cierre de una situación, la separación de algo que ya no resulta conveniente o una decisión que permite avanzar hacia una nueva etapa. También puede simbolizar determinación para enfrentar un problema.

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