Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo matutino nº 30132

1141 2460 6789 9029 6566 8688 4628 1615 1812 5940 6105 6064 0983 9617 6300 2868 9029 9083 5023 0889

Número ganador: 41

Significado en los sueños:

41 - El cuchillo

En la tradición de los sueños de la quiniela, el cuchillo se vincula con cortes, decisiones y la necesidad de poner límites. Puede representar el cierre de una situación, la separación de algo que ya no resulta conveniente o una decisión que permite avanzar hacia una nueva etapa. También puede simbolizar determinación para enfrentar un problema.