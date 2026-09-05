Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 30131

3106 5376 9636 5603 5110 2616 7139 1204 5106 4657 6785 1024 0132 5144 1481 1019 3522 1039 0043 6787

Número ganador: 06

Significado en los sueños:

06 - El perro

En la tradición de los sueños de la quiniela, el perro se relaciona con la amistad, la lealtad y la compañía. Este número puede asociarse con personas cercanas y vínculos basados en la confianza. También puede representar protección y la presencia de alguien dispuesto a acompañar o ayudar en momentos importantes.