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Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Sábado 5 de septiembre de 2026

5 Septiembre de 2026 10.14

Quiniela de Catamarca

Sorteo de la primera nº 30131

  1. 3106
  2. 5376
  3. 9636
  4. 5603
  5. 5110
  6. 2616
  7. 7139
  8. 1204
  9. 5106
  10. 4657
  11. 6785
  12. 1024
  13. 0132
  14. 5144
  15. 1481
  16. 1019
  17. 3522
  18. 1039
  19. 0043
  20. 6787

Número ganador: 06

Significado en los sueños:
06 - El perro

En la tradición de los sueños de la quiniela, el perro se relaciona con la amistad, la lealtad y la compañía. Este número puede asociarse con personas cercanas y vínculos basados en la confianza. También puede representar protección y la presencia de alguien dispuesto a acompañar o ayudar en momentos importantes.

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