Resultado del sorteo de la primera de la quiniela de Catamarca

Quiniela de Catamarca
Sorteo de la primera nº 30131
- 3106
- 5376
- 9636
- 5603
- 5110
- 2616
- 7139
- 1204
- 5106
- 4657
- 6785
- 1024
- 0132
- 5144
- 1481
- 1019
- 3522
- 1039
- 0043
- 6787
Número ganador: 06
Significado en los sueños:
06 - El perro
En la tradición de los sueños de la quiniela, el perro se relaciona con la amistad, la lealtad y la compañía. Este número puede asociarse con personas cercanas y vínculos basados en la confianza. También puede representar protección y la presencia de alguien dispuesto a acompañar o ayudar en momentos importantes.