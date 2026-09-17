Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30182
1- 2471
2- 3466
3- 1389
4- 4576
5- 3835
6- 4210
7- 6562
8- 0724
9- 3721
10- 9160
11- 7422
12- 9210
13- 0815
14- 3137
15- 9540
16- 3787
17- 0644
18- 2091
19- 0204
20- 1008
El 71 en el mundo de los sueño es Excremento
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17 Septiembre de 2026 11.49
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30182
1- 2471
2- 3466
3- 1389
4- 4576
5- 3835
6- 4210
7- 6562
8- 0724
9- 3721
10- 9160
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