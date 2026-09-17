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Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Jueves 17 de Septiembre del 2026

17 Septiembre de 2026 11.49

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30182

1- 2471

2- 3466

3- 1389

4- 4576

5- 3835

6- 4210

7- 6562

8- 0724

9- 3721

10- 9160

11- 7422

12- 9210

13- 0815

14- 3137

15- 9540

16- 3787

17- 0644

18- 2091

19- 0204

20- 1008

El 71 en el mundo de los sueño es Excremento


 

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