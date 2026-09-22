Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30202

1- 8331

2- 8188

3- 7395

4- 2699

5- 5226

6- 2136

7- 9071

8- 7390

9- 6898

10- 7819

11- 2736

12- 7851

13- 8692

14- 1622

15- 0392

16- 0247

17- 1869

18- 9808

19- 0149

20- 9390

El 31 en el mundo de los sueños es La Luz



