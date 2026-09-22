Resultado del sorteo matutino de la Quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30202
1- 8331
2- 8188
3- 7395
4- 2699
5- 5226
6- 2136
7- 9071
8- 7390
9- 6898
10- 7819
11- 2736
12- 7851
13- 8692
14- 1622
15- 0392
16- 0247
17- 1869
18- 9808
19- 0149
20- 9390
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz
17 C ° ST 15.68 °
22 Septiembre de 2026 11.49
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30202
1- 8331
2- 8188
3- 7395
4- 2699
5- 5226
6- 2136
7- 9071
8- 7390
9- 6898
10- 7819
11- 2736
12- 7851
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14- 1622
15- 0392
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17- 1869
18- 9808
19- 0149
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