Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30407
1- 5922
2- 6373
3- 9494
4- 8243
5- 8272
6- 3731
7- 7909
8- 3814
9- 0721
10- 8680
11- 6543
12- 3924
13- 0268
14- 7913
15- 5069
16- 7722
17- 8687
18- 3843
19- 9455
20- 2813
El 22 en el mundo de los sueños es El Loco
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11 Noviembre de 2026 11.55
Matutina 11.30 hs
Sorteo n° 30407
1- 5922
2- 6373
3- 9494
4- 8243
5- 8272
6- 3731
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