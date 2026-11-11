Resultado del sorteo matutino de la quiniela de Catamarca

Matutina 11.30 hs

Sorteo n° 30407

1- 5922

2- 6373

3- 9494

4- 8243

5- 8272

6- 3731

7- 7909

8- 3814

9- 0721

10- 8680

11- 6543

12- 3924

13- 0268

14- 7913

15- 5069

16- 7722

17- 8687

18- 3843

19- 9455

20- 2813

El 22 en el mundo de los sueños es El Loco



