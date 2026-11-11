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Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

Miércoles 11 de Noviembre 2026

11 Noviembre de 2026 09.58

La Primera 09.30 hs

Sorteo n° 30406

1- 8931

2-2279

3- 1394

4- 8841

5- 3152

6- 7953

7- 2399

8- 0286

9- 5904

10- 8925

11- 2990

12- 9055

13- 1439

14- 6918

15- 6677

16- 6086

17- 1563

18- 5592

19- 2391

20- 2867

El 31 en el mundo de los sueños es La Luz


 

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