Resultado del sorteo de La Primera de la quiniela de Catamarca

La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30406
1- 8931
2-2279
3- 1394
4- 8841
5- 3152
6- 7953
7- 2399
8- 0286
9- 5904
10- 8925
11- 2990
12- 9055
13- 1439
14- 6918
15- 6677
16- 6086
17- 1563
18- 5592
19- 2391
20- 2867
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz
27 C ° ST 26.54 °
11 Noviembre de 2026 09.58
La Primera 09.30 hs
Sorteo n° 30406
1- 8931
2-2279
3- 1394
4- 8841
5- 3152
6- 7953
7- 2399
8- 0286
9- 5904
10- 8925
11- 2990
12- 9055
13- 1439
14- 6918
15- 6677
16- 6086
17- 1563
18- 5592
19- 2391
20- 2867
El 31 en el mundo de los sueños es La Luz